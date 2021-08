Golf : NRW-Titel für Krefelder Golfclub

Krefeld Die Damen 50 des Clubs setzten sich im Finale mit 6:3 gegen den GC Bad Salzufeln durch. Das Team der Herren 50 des Clubs belegten Platz drei. Beide Mannschaften nehmen an den Deutschen Meisterschaften teil..

(lus) Auf der Anlage des Golfclubs Schmitzhof fand die NRW-Mannschaftsmeisterschaft der AK 50 statt. Die Damen des Krefelder Golfclub gewannen zum ersten Mal in der Clubgeschichte den Titel. Das Team um Kapitänin Christa Wellershoff und die Internationale Amateur-Vizemeisterin Susanne Lichtenberg lieferten sich ein packendes Finale mit dem GC Bad Salzuflen. Sämtliche Spiele wurden ähnlich dem Ryder-Cup-Format im Lochwettspielmodus ausgetragen, eine Neuerung und hoch spannende Spielform. Am ersten Spieltag stand es am Ende 2:2. Am zweiten Tag gewann der Krefelder Golfclub 6:3 gegen den GC Bad Salzuflen und damit den Titel. Die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft AK 50 finden vom 17.-19. 9. in Baden Hills statt. Die Herren AK 50 des Krefelder Golfclub sicherten sich zeitgleich im GC Schmitzhof den dritten Platz, der ebenfalls zur Teilnahme an der Deutschen Meisterschaften in Gütersloh reicht.