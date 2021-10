Rudern : NRW-Titel für CRC-Achter der Männer und Frauen

Die beiden Männer-Achter des CRC gewannen Gold und Silber. Foto: Crefelder Ruderclub/crefelder Rudercub

Krefeld Bei der Landesmeisterschaft auf dem Elrather See holten die Aktiven des Krefelder Clubs 14 Medaillen. Jan Henrik Szymczak und Matthias Parlow gewannen Gold im Männer-Doppelzweier.

(lus) Mit einem starken Auftritt hat der Crefelder Ruder-Club seine Vormachtstellung in Nordrhein-Westfalen unterstrichen. Mit sechs Titelgewinnen und insgesamt 14 Podestplatzierungen konnten die Ruderer auf dem heimischen Elfrather See ein starkes Ergebnis einfahren. Nachdem im letzten Jahr der Gesamtsieg mit einem Punkt Vorsprung nach Münster ging, konnte die Mannschaft des Crefelder Ruder-Clubs den prestigeträchtigen Titel in diesem Jahr zurückholen. Die Titel im Männer- und im Frauen-Achter gingen an den CRC.

Zum Abschluss der Regatta am Sonntagabend standen die prestigeträchtigen Achter auf dem Programm. Zunächst ging es im Frauen-Achter um den Titel. Vom Start an setzte sich die CRC-Mannschaft an die Spitze des Feldes und dominierte das Rennen bis ins Ziel. Keine fünf Minuten später folgte dann schon der Männer-Achter – in diesem Jahr mit einem besonderen Paukenschlag für den CRC. Mit einem souveränen Start-Ziel-Sieg im strömenden Regen sicherte sich die CRC-Crew den Titel. Die zweite Mannschaft des CRC gewann Silber.

Jan Henrik Szymczak hatte 50 Minuten vor dem Achterrennen zusammen mit Matthias Parlow schon Gold im Männer-Doppelzweier gewonnen. Auch am Samstag hatte es bereits drei Titel für den Club gegeben. Den Auftakt machte der Männerdoppelvierer mit Lars Henning, Matthias Keulen, Larus Melka und Moritz Koch. Auch das zweite Boot des CRC schaffte mit Platz drei den Sprung aufs Treppchen. Im Junior-Vierer mit Steuerfrau gelang der jungen Nachwuchsmannschaft des CRC ein Überraschungscoup. Mit einem Blitzstart setzten sie sich an die Spitze des Feldes und konterten souverän jeden Angriffsversuch der favorisierten Münsteraner. Den dritten Titel des Samstags holte der Mixed-Achter der Männer und Frauen.

Einen besonderen Zieleinlauf gab es im Männer-Einer. Hinter dem Sieger aus Mülheim holten sich Jan Henrik Szymczak und Jan Renner Silber und Bronze ab. Eine weitere Silber-Medaille für die CRC-Männer-Mannschaft lieferten Laurits Follert, Lukas Geller, Jakob Gebel, Moritz te Neues und Steuerfrau Anna Lülfing im Vierer mit Steuerfrau ab. Den Frauen-Zweier-ohne- Steuerfrau konnten Marisa Staelberg und Johanna te Neues ebenfalls auf dem Silberrang beenden. Und nochmals Silber gewannen Shira Brinitzer und Lena Giesing im Juniorinnen- Doppelzweier.