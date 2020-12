Mediziner Noel Stais schlägt Alarm : Viele Knieverletzungen nach dem Ende des Lockdown

zur person

Dr. Noel Stais ist verheiratet und hat zwei Kinder. Der gebürtige Duisburger promovierte 2009, ist seit 2011 Facharzt für Orthopädie und gilt als renommierter Knie-Spezialist. Erste sportmedizinische Station war SW Essen. Als Mannschaftsarzt betreute er auch das Team von Trinidad & Tobago bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland 2006. Heute praktiziert er mit weiteren Spezialisten in der Gemeinschaftspraxis „Orthopädie am Kaiserberg“ in Duisburg und im weiteren Duisburger Standort „Am Steinhof“.