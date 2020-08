Krefeld Hockey : CHTC: Nina Lemmen neue Jugendtrainerin

Nina Lemmen mit Markku Slawyk, dem sportlichen Leiter Nachwuchs. Foto: CHTC

Krefeld Die gebürtige Krefelderin kehrt zu ihren Wurzeln zurück und soll die jüngsten Hockeytalente fördern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sven Schalljo

(svs) Der Crefelder HTC will künftig noch intensiver in der Jugendarbeit aktiv sein. Darum verpflichtete der Club nun Nina Lemmen als neue Nachwuchstrainerin. Die diplomierte Hockey-Trainerin kehrt mit dem Engagement an den Ort zurück, an dem sie selbst ihre ersten Berührungen mit Schläger und Ball hatte. Eigentlich wollte die Tochter eines Eishockey-Bundesligaschiedsrichters ebenfalls dem Kufensport nachgehen, wurde dann aber auf der Wiese vom Virus gepackt. „Seit dem Tag meines ersten Trainings hat mich der Hockeysport gepackt und nicht wieder losgelassen“, erzählt die heute 45-Jährige.

Bereits mit 16 Jahren machte sie erste Schritte als Trainerin und sammelte in den vergangenen Jahren auch Erfahrungen beim DHB, bei dem sie Auswahlmannschaften betreute. Daraus resultiert auch ihr großer Wunsch, selbst einmal im Ausland als Trainerin aktiv zu sein. Dabei sei es möglich, viele interessante und internationale Menschen kennen zu lernen, was sie für sich irgendwann einmal erleben möchte, erzählt die neue Übungsleiterin in Diensten der Grün-Roten.