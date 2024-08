Niklas Wellen zurück in Krefeld „Gerade haben ich keine Lust, mich zu bewegen“

Vater Dirk Wellen blickte mit ein wenig Wehmut auf die internationale Karriere seines Sohns zurück: „In den Anfängen war seine Mutter Babsi Trainerin der Mini-Gruppe, aus der Nationalspieler und -spielerinnen hervorgegangen sind. Für uns hat das ganze mit dem ersten U16-Länderspiel angefangen. Wichtig ist für unseren Nachwuchs im Verein, dass Niklas nie das talentierteste Kind der Gruppe war, hat aber immer den nächsten Schritt gemacht und ist so gerade ins WHV-Training und in die U16 gekommen.“ Durch einen Zufall habe er als U18-Spieler beim U21-Lehrgang mitmachen können: „Das alles zu verfolgen und jetzt am Ende des olympischen Turniers sein Kind im Finale zu sehen, das ist schon speziell und eine große Freude. Ich habe nie gesagt, ich bin stolz darauf. Wenn einer stolz sein kann, dann nur er.“ Diese internationale Karriere zu verfolgen, sei schon cool: „Niklas hat in wichtigen Momenten auch ein paar Punkte gemacht. Im Spiel gegen Argentinien war das schon am krassesten, auch für uns als Familie. Das war das erste Spiel, wo sein kleiner Sohn Carlo auf der Tribüne war. Und wenn man im Viertelfinale verliert, ist das Turnier zu Ende. Das Spiel wollte er nicht verlieren, das war deutlich zu erkennen, besonders in der Schlussphase, wo er gegen dreiviertel der argentinischen Mannschaft den Siegtreffer vorbereitet hat.“