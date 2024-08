Niklas Wellen in Krefeld empfangen Olympisches Silber glänzt in der Abend-Sonne

Da die Deutschen im Penaltyschießen eigentlich sehr gut sind, was die letzte WM in Indien zeigte, war die Hoffnung bei den Fans groß, das Finale zu gewinnen. Niklas Wellen übernahm die Verantwortung des ersten Schützen, weil er bei der WM gleich zwei Penaltys verwandelt hatte: „Ich wusste genau, was kommt und was der Torwart machen wird. Aber ich habe genau das gemacht, was ich nicht machen wollte. Aber das sind so Kleinigkeiten, die acht Sekunden sind so kurz und logischerweise ist ein wenig Druck im olympischen Finale dabei. Wenn man sich dann von seinem Plan löst, kann es schnell vorbei sein.“