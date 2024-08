Olympisches Hockeyturnier Niklas Wellen spielt in Paris um Gold

Fest steht schon, dass Niklas Wellen am Montag um 18 Uhr auf der Tennisanlage des Crefelder HTC an der Hüttenallee empfangen wird. Egal ob der Kapitän des Hockey-Bundesligisten und Nationalspieler am Donnerstagabend bei den olympischen Sommerspielen in Paris im Finale gegen die Niederlande mit Gold oder Silber um den Hals die Siegerehrung verlässt, wird seine Leistung bei diesem Turnier in der Heimat gebührend gefeiert.