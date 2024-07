Feldhockey “Niklas kann wichtige Spiele entscheiden“

Auch in der Defensive spielt er eine wichtige Rolle, wie er sowohl in der Bundesliga als auch bei der Heim-EM in Mönchengladbach unter Beweis stellt. Gegen den Ball nutzt er seine Schnelligkeit und Erfahrung gezielt, um in brenzligen Situationen den Ball abzufangen und bei der anspruchsvollen Abwehr der Strafecke bildet er eine oft nahezu unüberwindlich scheinende erste Welle. Dies musste nicht nur Nationalmannschaftskollege Gonzalo Peillat, einer der besten Eckenschützen der Welt und Spieler des Mannheimer HC, in direkten Duellen in der Bundesliga feststellen. Neben den sportlichen Qualitäten ist er seit seinem DHB-Debüt 2013 zum Führungsspieler gereift und unterstützt seine Teamkollegen auf und neben dem Platz.