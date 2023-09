0:5 gegen RWE im Niederrheinpokal Gute Kasse und ein guter Test für den SC St. Tönis

Bayern München hatte tags zuvor im DFB-Pokal neun Minuten benötigt, um beim Drittligisten Preußen Münster in Führung zu gehen und anschließend souverän mit 4:0 zu gewinnen. Drittligist Rot-Weiss Essen machte es beim ebenfalls zwei Klassen tiefer spielenden SC St. Tönis noch etwas deutlicher. Bereits in der vierten Minute brachte Aaron Manu nach einer Ecke per wuchtigem Kopfbal den Favoriten in Führung, in der zehnten Minute erhöhte Leonardo Vonic nach einem Fehlpass von Niklas Withofs auf 2:0, womit die Entscheidung schneller gefallen war, als die meisten der 848 zahlenden Zuschauer gehofft hatten. Am Ende war das Ergebnis mit 5:0 (3:0) standesgemäß.