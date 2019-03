Juniorenfußball : Niederlagen für Junioren des KFC und Bayer

Krefeld (F.L.) Die letzte Niederlage der C-Junioren vom KFC Uerdingen in der Niederrheinliga war gegen den Tabellenführer RW Oberhausen, jetzt hat es ihn nach vier Siegen in Folge wieder erwischt. Das 0:3 beim 1. FC Bocholt entsprach allerdings nicht so ganz dem Spielverlauf.

„Bocholt hat einfach effizienter gespielt“, sagte Muhovic nach dem Spiel. Da Unheil nahm kurz vor der Halbzeitpause seinen Lauf, als Bocholt durch ein Uerdinger Eigentor in Führung ging. Der KFC hatte zwar zahlreiche Torchancen, verschoss aber entweder aus 6 Metern freistehend, oder es fehlte die letzte Konsequenz im Strafraum, um zum Erfolg zu kommen. So kam es, dass die Gastgeber plötzlich zum 2:0 kamen und in der Nachspielzeit noch ein drittes Tor nachlegten. „Die Niederlage tut natürlich weh“, sagte Muhovic, der auf fünf verletzte Stammspieler verzichten musste.