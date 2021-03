Handball : Nick Braun verlängert bei der HSG um zwei Jahre

Krefeld Die Vorbereitungen für die Aufstiegsrunde zur zweiten Handball-Bundesliga, die nach Ostern beginnen soll, nehmen Fahrt auf, aber auch der Kader für die nächste Saison nimmt Konturen an.

(RP) Das Team der HSG Krefeld Niederrhein für die kommende Spielzeit nimmt langsam Konturen an. Als erster Spieler verlängerte nun Linksaußen Nick Braun seinen Vertrag am Glockenspitz. Der 20 Jahre alte Rechtshänder kam im vergangenen Sommer vom TSV Bayer Dormagen zu den Schwarz-Gelben und wusste vom ersten Tag an zu überzeugen. Der junge Torjäger traf in den ersten vier Saisonspielen vor Abbruch der Spielzeit zwölf Mal und avancierte damit auf Anhieb zum viertbesten Werfer der bisherigen Saison. Der junge Außen besitzt neben der Deutschen auch die Belgische Nationalität und ist Nationalspieler des Nachbarlandes.