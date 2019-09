Tennis-Kreismeisterschaften : Ralf Balve muss auf sein Finale warten

Krefeld Bei den Tennis-Kreismeisterschaften wurden sechs Endspiele wegen Regen verlegt.

Ralf Balve und Joachim Mende konnten es kaum fassen. Ausgerechnet am Endspieltag der Kreismeisterschaften machte das Wetter den beiden Sportwarten des Tenniskreises Krefeld in ihren Planungen einen gewaltigen Strich durch die Rechnung. Am späten Samstagnachmittag mussten die Finalspiele auf den beiden Tennisanlagen vom TC Blau-Rot und des SC Bayer im Uerdinger Stadtpark eingestellt werden. 19 Begegnungen waren bis dahin beendet gewesen, die restlichen sechs wurden vertagt. Neuer Spieltag ist nun der kommende Samstag (14. September) an gleicher Stätte. „Es war nicht mehr möglich weiter zu spielen. Die Plätze standen unter Wasser“, sagte Balve.