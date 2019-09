Hockey Herren-Bundesliga : Großer Druck durch neuen Modus

Info

Künftig gibt es in der Bundesliga zwei Gruppen, die nach dem Tabellenplatz des Vorjahres gebildet werden. Im kommenden Spieljahr ist der CHTC in einer Gruppe mit Meister Uhlenhorst Mühlheim, UHC Hamburg, Harvestehuder THC, Club an der Alster Hamburg und Froßflottbeker THGC. Gruppe B bilden Mannheimer HC, Rot-Weiß Köln, Berliner HC, Hamburger Polo-Club, Nürnberger HTC und TSV Mannheim Hockey. Gegen die eigene Gruppe gibt es Hin- und Rückspiel, gegen die andere nur jeweils ein Heim- oder Auswärtsspiel (drei Heim, drei Auswärts). Das Playoff-Viertelfinale wird über Kreuz ausgetragen. Also der Erste der A- gegen den Vierten der B-Gruppe und so weiter. Es gilt das Format Best of Two mit Hin- und Rückspiel. Für Halbfinale und Finale bleibt es bei Einzelspielen in einem Final-Four-Turnier.