Tennis : Nauck und Hatri im Kader des TVN

Krefeld (alg) Der Tennisverband Niederrhein (TVN) hat einige namhafte Aktive aus der Region zu den sogenannten „Großen Spielen“ eingeladen. Am kommenden Wochenende finden an verschiedenen Standorten die traditionsreichen Deutschen Meisterschaften der Landesverbände des Deutschen Tennis Bundes statt.

In vier Altersklassen kämpfen die Nominierten des TV Niederrhein um den Titel. Helga Nauck (Crefelder HTC) und Shabnam Siddiqi-El Hatri (HTC Blau-Weiß Krefeld) gehören in der Altersklasse 50 zum Team. Das Turnier, an dem Teams aus weiteren Landesverbänden antreten, wird beim TC BW Zuffenhausen in Württemberg ausgetragen. Neben den beiden Krefelderinnen stehen noch Florentina Curpene, Alice Schöpp, Mathias Huning, Marc Pradel, Oliver Präturius und Guido Kegel im Team des TVN. Der Niederrhein stieg im vergangenen Jahr in die A-Gruppe auf und hat Titelchancen.