Fechten Krefelderin Natalie Dostert auf Medaillenjagd in Paris mit den USA

An der Alliance Fencing Academy arbeitete sie für den damaligen US-Headcoach Andrey Geva. Natalie Dostert übernahm auch in den Vereinigten Staaten zunächst die Arbeit mit dem U20-Nachwuchs. Als Geva jedoch 2021 unerwartet nach den Olympischen Spielen in Tokio zurücktrat, beschleunigte sich der Zeitplan der Krefelderin drastisch: Sie wurde US-Cheftrainerin der Degen-Damen und hatte nur noch zweieinhalb Jahre Zeit, das Team auf die Olympischen Spiele in Paris vorzubereiten. Und nun ist es fast schon soweit – das weltweit größte Sportereignis beginnt am 26. Juli und endet am 11. August. Schon am 27. Juli steigt Natalie Dostert mit ihrem Team im ehrwürdigen Grand Palais in die Einzelkonkurrenz ein. Die Medaillen im Teamwettbewerb werden am 30. Juli vergeben.