Nach vier Jahren Renovierung : Ball fliegt wieder über Tischtennis-Netz

Vier Jahre lang dauerte es, bis die Heinz-Melcher-Sporthalle endlich renoviert war. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Krefeld Sechs Jahre lang konnte die Zelluloidkünstler des SC Bayer 05 Uerdingen die Heinz-Melcher-Halle nicht nutzen, weil dort Flüchtlinge lebten und es dann vier Jahre dauerte, ehe sie renoviert war. Ab Samstag wird dort wieder gespielt.

Tischtennis hat beim SC Bayer 05 Uerdingen eine lange Tradition. Die Abteilung besteht seit mehr als 75 Jahren. Nachdem Mädchen und Jungen, Frauen und Männer über sechs Jahre ohne eigene Halle auskommen mussten, kehrt die Tischtennisabteilung am Freitag in die Heinz-Melcher-Halle am Lübecker Weg zurück. Nach den abgeschlossenen Renovierungsarbeiten ist die Heimspielstätte ein absolutes Schmuckkästchen.

Rolf Schages (Foto) kann sich an den Anruf der Stadt Krefeld im Sommer 2015 noch genau erinnern. „Ich war mit meiner Frau Andrea in den Bergen Österreichs im Urlaub. Beim dritten Anstieg erhielt ich den Anruf, dass unsere Heimhalle ab sofort für Flüchtlinge benötigt werde“, erinnert sich der Abteilungsleiter, der seit 1973 dem Verein angehört. Aus dem Urlaub heraus musste er dann alles organisieren, um die Halle freizuräumen und eine neue Spiel- und Trainingsstätte zu finden. Und das alles rund eine Woche vor dem Saisonstart. Dank der Kontakte von Rolf Schages zur Sollbrüggenschule in Bockum fand man eine Ausweichmöglichkeit. Die Trainingseinheiten wurden dank der Unterstützung des TSV Bockum in der Sporthalle der Grotenburg-Schule absolviert.

Info Am Samstag startet das Nachwuchsprojekt Nachwuchsarbeit wird beim SC Bayer 05 Uerdingen groß geschrieben – auch im Tischtennisbereich. Daher wird in der Heinz-Mechler-Halle ab dem 20. November jeden Samstagvormittag zwischen 11 und 13 Uhr ein Nachwuchsprojekt für Kinder zwischen sieben und elf Jahren gestartet. Allerdings ist eine vorherige Anmeldung beim Abteilungsleiter Rolf Schages per Mail an rschages@scbayer05.de erforderlich.

Zu diesem Zeitpunkt hätte sich niemand vorstellen können, dass man auf die Heimstätte mehr als sechs Jahre lang verzichten muss. Die Flüchtlinge selbst blieben rund zwei Jahre in der Halle. Allerdings war anschließend eine komplette Renovierung notwendig. „Diese hat sich quasi über mehr als vier Jahre hingezogen“, berichtet Schages.

Am Freitag absolviert die dritte Herren-Mannschaft ein erstes Meisterschaftsspiel der Kreisliga in der Halle. Bis zum Beginn der Begegnung muss aber noch einiges erledigt werden. So wurden am Donnerstag die Tischtennisplatten und alles, was für den Spielbetrieb benötigt wird, in die Heimspielstätte gebracht. „Die Tischtennistische wiegen rund 140 Kilogramm, davon müssen wir insgesamt sechszehn Stück in die Halle bringen. Ich habe für diesen Tag einen kleinen Kranwagen organisiert, um die drei Stufen in den Keller zu meistern“, berichtet Schages. Aber auch Dinge wie Banden, Schiedsrichtertische und Netze müssen in die Halle gebracht werden.

Aktuell sind rund 50 Mitglieder in der Tischtennisabteilung des SC Bayer 05 Uerdingen aktiv. Neben drei Herren-Mannschaften, die in der Landes- und Kreisliga sowie der Kreisklasse spielen, auch zwei Jugendmannschaften. Gerade im Nachwuchsbereich kann der Verein einen großen Erfolg verzeichnen: Die Jungen18 starten in der höchsten Spielklasse, der NRW-Liga. „Mit der Rückkehr in unsere Heimspielstätte hoffen wir auch darauf, wieder neue Mitglieder gewinnen zu können. Das war in den letzten Jahren fast nicht möglich, im Gegenteil: Wir haben sogar zwei Herren-Mannschaften verloren, weil Spieler aufgehört haben oder zu anderen Vereinen gewechselt sind. Zudem lag natürlich das gesamte Vereinsleben auf Eis, Kinder und Erwachsene haben sich nur selten gesehen“, berichtet Schages. „Unsere Jugendlichen haben noch nie in unserer eigenen Halle gespielt und freuen sich natürlich unglaublich darüber, dass sie nun eine Heimat haben.“