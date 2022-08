Motocross: Stefan Ekerold startet in die finale Saison-Phase​

Willich Die Saison biegt auf die Zielgerade ein. In der kurzen Sommerpause wurden noch einmal die Kräfte gebündelt. Jetzt will der Willicher Stefan Ekerold wieder richtig Gas geben.

Der Willicher Stefan Ekerold konnte vor der Pause nach zwei Ausfällen zuvor in einzelnen Wertungsrennen wieder Punkte für das Gesamtklassement einfahren. Nach guten Leistungen in den drei Wertungsrennen in Gaildorf mit den Rängen sechs, acht und fünf, belegte Ekerold den sechsten Platz in der Tageswertung und konnte diesen dann auch im Gesamtklassement behaupten. „Ich bin happy, dass ich wieder drei gute Läufe zeigen konnte. Wir haben kleine Veränderungen am Motorrad vorgenommen, was mir auch direkt ein besseres Gefühl auf dem Motorrad gab. Ich bin aber auch froh, dass im August die Sommerpause war. Fünf Rennwochenenden verteilt in Deutschland am Stück, das ist doch ganz schön viel gewesen“, resümiert Ekerold, der zudem die Deutsche Meisterschaft der Klasse Open anführt.