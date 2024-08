Nachwuchstalent aus Wachtendonk Windsurftalent mischt die Weltelite auf

„Die meisten machen Slalom und Foil. Ich finde Wave und Slalom gut. Foil war im letzten Jahr erst hinzugekommen“, so Mika zu seinen persönlichen Präferenzen. Laut Vater Martin wäre es für den Anfang besser, sich zunächst auf Foil und Finne zu konzentrieren. Allerdings gibt es auch Wettbewerbe, wo alle drei Bereiche gefordert und am Ende zusammengerechnet werden. „Er will alle drei am liebsten können und schaut erst mal, was dann seine Lieblingsdisziplin wird“, erklärt Martin Henning.