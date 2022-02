Spitzenspiel und Trainersuche : Michelle Wloka meistert beim SSV Gartenstadt viele Aufgaben

Michelle Wloka, Handballerin und Frauenwartin beim SSV Gartenstadt. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Handballerin des SSV Gartenstadt trifft im Spitzenspiel der Verbandsliga auf den ATV Biesel. Außerdem sucht sie in ihrer neuen Funktion als Frauenwartin einen neuen Trainer. Vielleicht sogar für einen Oberligisten?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Markus Hausdorf

Die Handballerinnen des SSV Gartenstadt bestreiten am Samstagabend (18 Uhr, Sporthalle Berufskolleg Uerdingen) das Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten ATV Biesel. Dabei startete die Mannschaft von Karsten Schmitz mit zwei Niederlagen in die Saison, doch nach elf Siegen in Folge ist führt sie die Tabelle der Verbandsliga an. Der Aufstieg in die Oberliga scheint möglich.

Eine der Leistungsträgerinnen im Team des SSV Gartenstadt ist Michelle Wloka. Die in Kempen geborene und in Krefeld aufgewachsene Kreisläuferin spielt bereits seit 13 Jahren Handball – und das von Anfang an beim SSV Gartenstadt. Die 25-Jährige begann im Alter von zwölf Jahren, also in der C-Jugend, mit ihrem Lieblingssport.

Im Hinspiel musste sich Gartenstadt beim ATV Biesel mit 25:27 geschlagen geben. „Aufgrund von Corona hatten wir nur eine kurze Vorbereitung und wir haben uns wahrscheinlich in den ersten beiden Spielen zu sehr unter Druck gesetzt“, erinnert sich Michelle Wloka an den schwachen Start. Der Druck war weg, die Mannschaft schweißte die neue Situation noch enger zusammen und die Fehler wurden aufgearbeitet. Aber auch nach elf Siegen in Folge ist das Thema Aufstieg kein Thema innerhalb der Mannschaft. „Wir denken nur von Spiel zu Spiel. Dass ausgerechnet Biesel und wir nun am Wochenende das Topspiel der Verbandsliga bestreiten, ist schon unglaublich. Wir starteten mit zwei Niederlagen und mit Biesel hat man ganz vorne auch nicht unbedingt gerechnet“, sagt die Kreisläuferin.

Der Handballsport ist auch der ideale Ausgleich zu ihrem Job. Sie arbeitet als Justizvollzugsangestellte in der JVA in Willich. „Ich habe die Aufgabe, mich um die Resozialisierung der Häftlinge zu kümmern. Wir sollen ihnen vermitteln, wieder einen geregelten Tagesablauf zu bekommen, damit sie in Zukunft hoffentlich straffrei bleiben“, berichtet Wloka aus ihrem Arbeitsalltag. Trotz des Schichtdienstes in der JVA kann sie den Handballsport beim SSV Gartenstadt problemlos ausüben.

Die 25-Jährige hat sich zudem im November dazu hinreißen lassen, den ehrenamtlichen Job als Frauenwartin zu übernehmen. „Es wurde ein Nachfolger bzw. eine Nachfolgerin gesucht und ich wollte unbedingt mehr mitgestalten und mitwirken“, sagt sie. Eine erste große Herausforderung wartet bereits auf die neue Frauenwartin. Trainer Karsten Schmitz hat nach sechs Jahren seinen Abschied angekündigt. „Einen neuen Coach zu finden, ist sicherlich die dringlichste Aufgabe, die in den nächsten Wochen ansteht. Aber auch die Gespräche in Sachen Kaderplanung müssen geführt werden“, weiß die Frauenwartin.