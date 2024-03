Trabrennen Nimczyks Goldhelm glänzt weiter

Die Lobeshymnen für Michael Nimczyk kennen Jahr für Jahr keine Grenzen. Der Berufs-Trabrennfahrer aus Schiefbahn genießt in Deutschland und auch international weiter einen sehr guten Ruf. Das bestätigte er auch im Vorjahr wieder, als er zum 13. Mal, davon zum 12. Mal in Folge, Deutscher Meister wurde. Damit glänzt sein Goldhelm als Zeichen des von der Konkurrenz gefürchteten Champions weiter auf den Trabrennbahnen im In- und Ausland.