Trabrennen Michael Nimczyk feiert Karrieremeilenstein auf seiner Hausbahn

Was für eine schöne Geschichte. Es war purer Zufall, dass Michael Nimczyk am Donnerstag im Rahmen des PMU-Renntages ausgerechnet auf der Trabrennbahn an der Niersbrücke in Mönchengladbach den 3000. Sieg seiner eindruckvollen Karriere feierte. Und das erst in dem noch jungen Alter von 37 Jahren. Gleich im ersten Rennen des Tages gelang dem Champion mit dem Goldhelm auf seiner Hausbahn mit „Leonella“ vor seinem Sulky ein überlegener Sieg. Damit stößt er in einen exklusiven Kreis vor. Vor ihm hatten 28 deutsche Profis die 3.000er Marke erreicht, von denen nur noch fünf aktiv sind: der unerreichbare Heinz Wewering (16.934 Siege), Michael Hönemann (4.193), Heiner Christiansen (3.841), Manfred Zwiener (3.511) und Thomas Panschow (3.059).