Trabrennen : Michael Nimczyk greift in Berlin nach Kronen

Michael Nimczyk greift in Berlin nach Kronen

Schiefbahn Der Deutsche Meister der Berufs-Trabrennfahrer aus Schiefbahn zählt beim zweiten Saisonhöhepunkt in Deutschland zu den Favoriten. Am Samstag und Sonntag sitzt er insgesamt 19 Mal im Sulky.

(lus) Das „Breeders Crown“ ist im deutschen Trabrennsport nach dem Derby das Top-Ereignis des Jahres und findet am Wochenende auf der Bahn von Berlin-Mariendorf statt. Für die Fahrer aus ganz Europa und die Besitzer der Pferde geht es am Samstag und Sonntag insgesamt um ein Preisgeld in Höhe von rund 500.000 Euro. Das ist ein neuer Rekord beim Kampf um die „Kronen“.