Trabrennen : Michael Nimczyk gewinnt den Stuten-Preis

Schiefbahn Der Deutsche Meister der Berufs-Trabrennfahrer aus Schiefbahn gewann beim 125. Deutschen Derby auf der Bahn von Berlin-Mariendorf wie schon im Vorjahr einen der beiden Saisonhöhepunkte. Beim Hauptrennen belegte er Platz zwei.

Die Erfolgsgeschichte von Michael Nimczyk kennt kein Ende. Beim 125. Deutschen Traberderby in Berlin gewann er am Samstag mit „Kyriad Newport“ vor 5000 Zuschauern zum zweiten Mal in Folge den mit 90.000 Euro dotierten Stuten-Preis. Damit aber nicht genug. Am Sonntag belegte der 33-jährige Schiefbahner beim mit 200.000 Euro dotierten Jubiläums-Derby der dreijährigen Hengste mit „Straight Flush“ einen hervorragenden zweiten Platz , was bisher sein größter Erfolg in diesem Traditions-Rennen bedeutet. Insgesamt steuerte der neunfache Deutsche Meister der Berufsfahrer mit dem Goldhelm an den drei Derby-Tagen seine Pferde sechs Mal als Sieger ins Ziel und sammelte damit für die Besitzer insgesamt rund 120.000 Euro an Siegprämien ein. Dabei ragte auch der Sieg im mit 10.000 Euro dotierten Jugend-Preis 2020 für Zweijährige heraus, den er mit „Jimmy Ferro“ souverän gewann und damit einen weiteren Kandidaten für das Derby 2021 im Stall hat. „Obwohl so weit zurück, war ich sicher, das Ding zu drehen, denn irgendwann mussten die Vorderen bei dem Höllentempo zurückkommen - und ich hatte die Hände noch immer voll“, sagte Nimczyk bei der Siegerehrung