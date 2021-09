Trabrennen : Michael Nimczyk feierte beim 126. Traber-Derby tolle Siege

Krefeld Der Deutsche Meister aus Schiefbahn belegte beim Saisonhöhepunkt auf der Bahn in Berlin-Mariendorf beim Stutenpreis Platz zwei und gewann an beiden Derby-Wochenende insgesamt 12 Rennen.

(lus) Sehr zufrieden aber nicht glücklich kehrte Michael Nimczyk am Montag vom 126. Deutschen Traber-Derby aus Berlin zurück. Denn beim Hauptereignis am Sonntag, dem mit 240.000 Euro dotierten Deutschen Derby der Hengste, war er ohne eigenes Verschulden vom Pech verfolgt. Beim Start patzte der große Favorit „Usain Lobell“ mit dem Niederländer Robin Baaker im Sulky, galoppierte und konnte seinen schnellen Traber nicht mehr aus der Gefahrenzone lenken. Hinter ihm traten die Fahrer, darunter Nimczyk auf die „Bremse“. Dabei wurde ein Reifen seines Sulkys von einem anderen Fahrer erwischt und platzte. Damit war das Rennen für den Champion mit dem Goldhelm vorbei. Viele Experten an der Bahn in Berlin-Mariendorf wunderten sich, dass der Start nicht wiederholt wurde. So gewann am Ende einer der Außenseiter.