Trabrennen Michael Nimczyk ist ein Derby-Mitfavorit

Der Champion ist froh, dass sich „Brothers in Arms“ auf dem Kaiserhof schnell eingelebt hat: „Das ist für uns wichtig, weil die Zeit vor dem Derby ja sehr kurz war. Dieses Pferd brauchen wir nicht mehr zu verbessern, sondern nur auf den Stand zu halten, wo er war.“ Um das Pferd besser einschätzen zu können, schaute er sich die Videos von all seinen Rennen an. Die Generalprobe in Deutschland in Gelsenkirchen verlief genau so spektakulär wie beim Vorlauf in Berlin.