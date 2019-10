Hockey : Mats Westphal erzielt sein erstes Saisontor

Krefeld Damit stellt der Nachwuchsspieler in Hamburg die Weichen zum Sieg. Der CHTC bleibt Tabellenführer der Hockey-Bundesliga.

Nach einem Doppelspieltag gegen Topfavorit Uhlenhorst Mülheim, gegen den sie knapp mit 2:3 (3:0) unterlagen, und den Club an der Alster, bei dem sie mit 3:2 (1:1) als Sieger vom Platz gingen, bleiben die Krefelder Herren auf dem ersten Platz der Gruppe A vor Mülheim. In Timo Kossol und Mats Westphal trafen erneut Spieler aus der eigenen Jugend.

In Mülheim entwickelte sich von Beginn an eine hochklassige Partie, bei der die Hausherren mehr vom Spiel hatten und durch Treffer der in den vergangenen Wochen überragenden Akteure Lukas Windfeder (9., Strafecke), Tim Herzbruch (16.) und Malte Hellwig (23.) mit 3:0 in Führung gingen. Doch die Mannschaft von CHTC-Trainer Robin Rösch bewies Mentalität und ließ sich davon nicht schocken. Ein Doppelschlag urch den jungen Timo Kossol, der bereits sein fünftes Eckentor in dieser Spielzeit erzielte, und US-Amerikaner Paul Singh brachte die Gäste bis auf einen Treffer heran. In der Schlussphase drängten beide Teams auf die Entscheidung und machten dementsprechend Druck, doch ein Treffer fiel nicht mehr.