Hockey-Bundesliga : Auf dem Weg zum Torschützenkönig

Masi Pfandt (Bildmitte) klatscht sich hier im Bundesligaspiel des Crefelder HTC beim Uhlenhorster HC mit Niklas Wellen ab. Foto: IMAGO/Beautiful Sports/IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Mohwinkel

Krefeld Der Erfolg des Crefelder HTC ist eng mit einem Namen verknüpft: Masi Pfandt. Der 22 Jahre alte Stürmer hat in elf Spielen 13 Mal getroffen, führt die Torschützenliste der Hockey-Bundesliga an und spricht offenüber seine Ziele.

Nils Pfandt brauchte brauchte all das nicht. Seine Mutter nannte ihn als Baby Mausi. Und als er etwas älter wurde, wandelten seine Freunde den Namen etwas ab und nannten ihn Masi. Auch in der Schule riefen sie ihn so, beim Sport sowieso. Mit 18 Jahren, als es möglich war, änderte er seinen Vornamen auch offiziell. Im Personalausweis, Reisepass, Führerschein steht nun überall: Masi Pfandt. Auch wenn er immer wieder erklären muss, wie er zu dem Vornamen kommt, so ist er zu einem Teil seiner Identität geworden: „Ich finde es mega. Den Namen gibt es nur einmal auf der Welt.“

info Torjäger und Vize-Weltmeister U21 Masi Pfandt ist 22 Jahre alt und in Düsseldorf geboren. Von seinem Stammverein Düsseldorfer HC kam er über den Harvestehuder THC zum Crefelder HTC. Im Nachwuchsbereich hat er 55 Länderspiele absolviert und dabei 43 Tore erzielt. 2021 wurde er Vize-Weltmeister U21.

Aber nicht nur das Leben und den Namen verdankt er seiner Mutter, sondern auch den Sport seiner Wahl. „Ich war drei oder vier Jahre, als sie mich mit zum Hockey genommen hat“, erzählt er und fügt lachend hinzu: „Ich habe mit dem Schläger laufen gelernt.“ Aber mindestens genauso wichtig wie der Schläger waren all diejenigen, die er dort kennengelernt hat. „Da habe ich Freunde gefunden und bin dann beim Hockey geblieben. Das ist eben ein richtig familiärer Sport.“

Dass er beim Hockey geblieben ist, ist nicht selbstverständlich, denn die Verlockung, Fußball zu spielen, war groß. Schließlich ist Papa Holger Pfandt einer der namhaften Fußballreporter im deutschen Fernsehen. „Ich bin ein totaler Fußballfan und kicke auch gern“, sagt Masi Pfandt. „Aber ich habe nie die Lust verspürt, als Aktiver die Sportart zu wechseln, und als ich national und international Hockey spielen konnte sowieso nicht mehr.“

Der Ehrgeiz hat ihn auch über einen kleinen Umweg zum Crefelder HTC geführt. Vor einem Jahr wechselte er von seinem Stammverein Düsseldorfer HC zum Harvestehuder THC. Sein Weg führte ihn nach Hamburg, weil er in Venlo Marketing studiert in ein Auslandssemester in der Hansestadt absolvierte. Nach seiner Rückkehr nach Düsseldorf, wo er vorher stets gelebt hatte und nun auch wieder lebt, suchte er eine neue sportliche Herausforderung. Er wollte nicht mehr nur mit dem DHC um den Klassenerhalt kämpfen. Da kam ihm das verlockende Angebot aus Krefeld gerade recht. „Das Gesamtpaket hat mich voll überzeugt. Der Trainer und das Umfeld haben mir die Aufgabe schmackhaft gemacht“, sagt Masi Pfandt, der in Cristian von Ehren und Julius Hayner ehemalige Kameraden wiedertraf und in Niklas Wellen einen Rückkehrer von internationaler Klasse. „Mit so einem erfahrenen Mann spielen zu können, hat was. Da kann ich noch was lernen.“

Hinter verschlossenen Türen lockten die Krefelder mit der Aussicht, dass der CHTC kein normaler Aufsteiger ist. „Unser Ziel ist nicht der Klassenerhalt, wie ansonsten so oft bei Aufsteigern. Wir können gegen jeden verlieren, aber auch jeden schlagen. Unser Ziel ist das Viertelfinale und wir sind auf einem guten Weg.“ Daran hat Mai Pfandt gerüttelt Anteil, denn er hat 13 der 30 Treffer erzielt, dank derer der CHTC auf Platz drei steht und mit denen er die Bundesliga-Torschützenliste anführt.

Eine seiner Stärken ist das Durchsetzungsvermögen. Dabei helfen dem 1,86 Meter langen, kräftigen Stürmer seine 92 Kilo, die seiner Schnelligkeit aber nicht abträglich sind. Kaltschnäutzigkeit vor dem Tor und eben jener Riecher, den man kaum trainieren kann, zeichnen ihn zudem aus. Dass es aber auch guter Mitspieler bedarf, weiß der Angreifer nur allzu gut. Die extreme Geschlossenheit sei das Erfolgsgeheimnis des CHTC. „Wir haben ein starkes Mannschaftsgefüge“, sagt er. „In der Mannschaft stimmt es, es gibt keine Gruppenbildung.“