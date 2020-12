Eishockey : Markus Freis wieder beim KEV

Krefeld Der 17-jährige Verteidiger kehrt nach einem vierjährigen Gastspiel aus Köln zurück.

Der 180 Zentimeter große und 82 Kilogramm schwere Abwehrspieler hat in 60 Spielen in der U17 Schülernachwuchsliga elf Tore erzielt und 31 Treffer mit vorbereitet. In der DNL lief er auch 13 Mal für die Junghaie. Auch das Trikot mit dem Bundesadler auf der Brust streifte er inzwischen 19 Mal über. Dabei er vier Tore und war an weiteren drei Treffern beteiligt. Er kam dabei in der U16- und der U17- Nationalmannschaft zum Einsatz. Zuletzt gehörte er dem Kader der U18-Auswahl des DEB von Bundestrainer Steffen Ziesche an. Mit ausschlaggebend für den Wechsel zurück in seine Geburtsstadt war für ihn die Möglichkeit, neben den Einsätzen in der DNL auch durch Einsätze in der Oberligamannschaft ins Senioreneishockey hinein schnuppern zu können. „Der Kontakt zu Markus ist nie abgerissen. Die Spieler sehen bei uns, dass sie bei entsprechender Leistung auch in der Oberliga eingesetzt werden. Die Ausbildung steht bei uns vor den Spielergebnissen und wir geben den Jungs die Zeit sich zu entwickeln. Dieses Konzept hat Markus überzeugt, zu uns zurück zukehren“, sagt KEV-Sportvorstand Elmar Schmitz.