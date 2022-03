Fußball-Landesliga : Marcus Bister: „Wir haben zwölf Endspiele vor uns“

Krefeld Im Abstiegskampf der Fußball-Landesliga reist der VfL Tönisberg nach Lintfort. Der VfR Fischeln empfängt Primus SV Sonsbeck. Schwierige Aufgaben für die beiden Außenseiter.

(uwo) Auch die Fußball-Landesliga nimmt an diesem Wochenende den Betrieb wieder auf. Zum Auftakt hat es der VfR Fischeln morgen (15.30 Uhr) zuhause mit dem souveränen Tabellenführer SV Sonsbeck zu tun und hofft darauf im Abstiegskampf vielleicht den einen oder anderen überraschenden Punkt zu landen. Während die Krefelder ein durchaus komfortables Polster auf die Abstiegsränge haben, ist die Situation für den VfL Tönisberg nach wie vor höchst bedrohlich. Punktgleich, aber mit einem Spiel im Hintertreffen, liegt der VfL vor dem TSV Meerbusch II über dem Strich. Die Rot-Weißen gastieren morgen (15.30 Uhr) beim zuhause ungeschlagenen Tabellenfünften Fichte Lintfort.

Fischelns Teammanager Ralf Rusbült sieht nur eine Chance, wenn die Grün-Weißen alles abrufen und fokussiert sind: „Das wird eine mega schwierige Aufgabe. Und wenn wir uns so präsentieren wie in den letzten Wochen sind wir chancenlos. Aber die Mannschaft hat ja schon gezeigt, was sie leisten kann. Zumal wir sehr heimstark sind“. Trainer Kalli Himmelmann muss nach wie vor auf Ercan Sendag, Nick Heiselmeier. Zudem meldete sich Hendrik Schons ebenfalls verletzungsbedingt ab und drei Corona-Fälle reduzieren den Kader.