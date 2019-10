Fußball-Kreisliga A : Marcel Grabarske steht bei Anrath wieder im Tor

Im Freitagsspiel kann die Mannschaft von Viktoria Anrath gegen den Hüllser SV wieder auf ihren Stammtorhüter Marcel Grabarske zurückgreifen. Foto: Norbert Prümen (nop)

Krefeld Durch den überraschenden Punktgewinn in Strümp hat sich der Hülser SV im Abstiegskampf etwas aus der Schusslinie gebracht. Wird nun am Freitagabend gegen die Anrather Viktoria, die wieder auf Stammkeeper Marcel Grabarske zurückgreifen kann, ein Dreier eingefahren, dürfte sich HSV-Trainer Andre Wienes erst einmal etwas entspannter zurücklehnen.

Gleiches gilt, im Falle eines Erfolges, auch für seinen Anrather Kollegen Ferhat Arslanoglu. Eine Punkteteilung würde kein Team so richtig weiterbringen.

Am Samstag kreuzen dann an der Siedlerallee in Schiefbahn mit der dortigen Klinger-Auswahl und dem Neuling SV St. Tönis zwei Mannschaften die Klingen, die mit Platz drei bzw. sieben bisher absolut im Soll liegen. Allerdings waren die Ansprüche beider zu Spielzeitbeginn auch unterschiedlich: Während bei den Hausherren niemand einen Zweifel darüber aufkommen ließ, dass oben mitgemischt werden soll, gab sich die Wolf-Auswahl mit einer Platzierung im gesicherten Mittelfeld bescheidener.

Sonntagmittag um 12.30 Uhr bzw. 13 Uhr werden dann die nächsten beiden Begegnungen des zehnten Spieltags angepfiffen. Die Zweite aus Fischeln gastiert bei der aus Nettetal, die zuletzt Niederlage auf Niederlage kassierte und kaum noch elf Spieler zur Verfügung hatte. Bei der Suski-Elf wird Jan Krolicki im Tor den mit Rot runtergeflogenen Felix Gerdts ersetzen. Saisonsieg Nummer fünf peilt Aufsteiger Teutonia St. Tönis II im Heimspiel gegen den OSV Meerbusch an. Da sogar noch der ein oder andere Akteur aus der Ersten herunter kommen kann, und man personell gut aufgestellt ist, stehen die Chancen dafür nicht schlecht. Nach den Eindrücken der jüngsten Vergangenheit hat der TSV Kaldenkirchen durch die Abgänge im Sommer doch an ehemaliger Stärke eingebüßt. So tief wie auf Platz acht hat das Küppers-Team schon lange nicht mehr gestanden. Das könnte für den FC Hellas Krefeld bedeuten, dass er keineswegs chancenlos die Reise an die Landesgrenze antritt.

Für den VfB Uerdingen gab es vor vier Tagen die zweite Saisonniederlage. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Vor der Auseinandersetzung mit der durch ehemalige Spieler der ersten Mannschaft ergänzten Amerner Zweiten stellt sich die Frage, ob die Schützlinge von Trainer Stefan G. Rex weiter oben im Rennen bleiben. Personell pfeifen die Blau-Gelben weiter aus dem letzten Loch.