Lokalsport: Mach's noch einmal, Maxi!

Krefeld Die Mannheimer sind relegationserfahren, haben in den vergangenen beiden Jahren den Platz als Verlierer verlassen. Beim KFC Uerdingen weiß hingegen einer, wie man die Relegationsspiele gewinnt: Maximilian Beister.

Sechs Jahre ist es jetzt her, doch die Erinnerungen sind so frisch, als wäre es gestern gewesen. Zweitligist Fortuna Düsseldorf bestritt zwei Relegationsspiele gegen den Bundesligisten Hertha BSC Berlin. Nachdem die Rot-Weißen das Hinspiel in der Bundeshauptstadt völlig überraschend mit 2:1 gewonnen hatten, kam es am 15. Mai 2012 zum Rückspiel. Schon nach 25 Sekunden brachte Maximilian Beister die Fortuna nach einem Sololauf mit einem platzierten Schuss aus 25 Metern in Führung. Ein Traumstart. Die Partie endete 2:2, was den Düsseldorfern zum Bundesligaaufstieg reichte. Noch heute wird Beister in der Landeshauptstadt von den Fußballfans wegen dieses Treffers verehrt.