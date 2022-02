Eisschnelllauf : Luna-Marie Weber-Lau gewinnt Bronze

Grefrath Ein Septett des EC Grefrath nimmt an den Deutschen Meisterschaften im Eisschnelllauf in Erfurt teil. Immerhin kehren die Kufenflitzer mit einer Medaille und zahlreichen persönlichen Bestleistungen zurück.

(off) An der Deutschen Meisterschaft der Junioren in Erfurt beteiligten sich sieben Sportler vom Eisschnelllauf Club Grefrath mit den Betreuern Daniela Frenzel und Sergiy Kugayevskiy. In der Altersklasse D erzielten Fiona Leewen und Luna-Marie Weber-Lau persönliche Bestzeiten. Weber-Lau holte Bronze über die Sprintwertung aus zwei Läufen über 300 Meter. C-Junior Anton Sobottka kam über 1.000 Meter als Sechster ins Ziel. Sein Bruder Johannes erreichte über 1.500 Meter Platz fünf, was ihm im Mehrkampf Platz sechs einbrachte.