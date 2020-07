Leichtathletik : Hase Luke Borgwardt führt Pia Szymanowski zur Bestzeit

Pia Szymanowski und ihr Tempomacher Luke Borgwardt. Foto: SCB

Krefeld Die Leichtathleten des SC Bayer 05 Uerdingen haben sie bei den ganz Großen einiges abgeguckt. Dabei waren sie sehr erfolgreich. Das beweisen die Leistungen, die sie bei verschiedenen Veranstaltungen erbracht haben.

(RP) Dass im Mittelstreckenlauf das angeschlagene Anfangstempo eine entscheidende Rolle für die Endzeit spielt, ist dem interessierten Leichtathletikzuschauer spätestens seit den Übertragungen der Diamond League Meetings ein Begriff. Dort machen je nach Streckenlänge bis zu drei „Hasen“ das Tempo für die Spitzenläufer und halten es hoch. Dieses Prinzip machte sich Pia Szymanowski beim „Back on Track Meeting“ des SV Sonsbeck zunutze. Die schlanke U18-Athletin des SC Bayer 05 Uerdingen hatte acht Tage zuvor in Dortmund mit 4:48,62 Minuten zwar bereits eine neue persönliche 1500 Meter Bestzeit aufgestellt, dort aber von der Spitze die ganze Tempoarbeit alleine leisten müssen. Das sollte nicht noch einmal passieren. Als Tempomacher hatte Trainer Udo Krumm ihren Trainingspartner Luke Borgwardt ausgeguckt. Die Tatsache, dass der Veranstalter in Sonsbeck gemischtgeschlechtliche Zeitläufe angeboten hatte, machte diese Taktik überhaupt erst möglich. Der „Hase“ machte seinen Job gut, Szymanowski lief perfekte Runden, gab alles, und am Ende stand eine kaum für möglich gehaltene Zeit von 4:42,45 Minuten auf der Anzeigetafel – eine Verbesserung um über sechs Sekunden. Ihr Trainer war dementsprechend begeistert: „Pia hatte bisher oft viel Pech. Endlich hat es bei ihr einmal richtig geklappt. Luke hat sich als Tempomacher toll in den Dienst der Sache gestellt.“

Das war aber nicht das einzige glänzende Uerdinger Ergebnis. Hannah Odendahl (W15), die über 800 Meter bereits in Dortmund mit einer enormen Steigerung ihrer Bestzeit um drei Sekunden auf 2:14,69 Minuten hatte aufhorchen lassen, konnte dieses neue Niveau bestätigen (2:15,02) und bewies, dass sie in der nationalen Spitze angekommen ist. Leider fallen die Deutschen Meisterschaften der U16 in den Einzeldisziplinen in diesem Jahr aus, sonst hätte sie dort eine gute Rolle spielen können. Auch Kai Muty lief sich mit neuer Bestzeit über 1500 Meter (4:09,26) in vordere Bereiche der deutschen U 18 Bestenliste.

Ebenfalls stark präsentierte sich 400 Meter Läuferin Tessa Srumf in Sonsbeck. Im Bestreben, ihre Sprintzeiten als Zubringerleistung für die Stadionrunde zu verbessern, lief sie mit 100 und 200 Meter Unterdistanzen. Als Doppelsiegerin konnte sie bei nicht idealen Windbedingungen mit 12,87 Sekunden über 100 Meter (PB) und 25,80 Sekunden über 200 Meter zeigen, dass sie sich auf einem guten Weg befindet. Die 400 Meter will die 17-Jährige am 1. August in Pfungstadt laufen. Übergeordnetes Ziel ist wie auch für die anderen U18 und U20 Jugendlichen die Deutsche Meisterschaft am ersten Septemberwochenende in Heilbronn.