Fußball : Lukas Dyck hält sich in der Natur fit

Der Fußball-Schiedsrichter des SV Thomasstadt Kempen war vor dem Lockdown in die Oberliga aufgestiegen. Am 28.Oktober 2020 leitete er Neersener seine vorerst letzte Meisterschafts Partie.

Einer von ihnen ist Lukas Dyck (Thomasstadt Kempen) aus dem Fußballkreis Kempen-Krefeld. Für den 22-Jährigen ist die Corona-Pause besonders ärgerlich, weil er im Sommer 2020 in die höchste Spielklasse am Niederrhein, die Oberliga aufgestiegen ist. Nach seiner sechsten Begegnung in dieser Spielklasse war am 28. Oktober nach der Partie zwischen dem 1. FC Monheim und dem VfB Hilden (2:2) vorerst Schluss. „Ich war gerade in der neuen Liga unterwegs und dann kam der Lockdown. Das ist natürlich schade.“ Für ihn stellte sich dann die Frage, wie halte ich mich fit, um bei einem Re-Start direkt wieder einsteigen zu können.

Um sich körperlich fit zu halten, geht es an drei Tagen in der Woche raus in die Natur. Der in Willich-Neersen wohnhafte Unparteiische bevorzugt dann die nahe gelegenen Niers-Auen oder den Krefelder Forstwald. „Bei den Ausdauerläufen lege ich etwa acht Kilometer zurück. Das ist aber nur der eine Teil meines Fitness-Programms. Sehr wichtig ist der sogenannte Fifa-Test, der auch Gegenstand der alljährlichen Prüfung in der Sportschule Duisburg ist. Hierbei müssen immer im Wechsel 75 Meter in hohem Tempo gelaufen und 25 Meter gegangen werden und das über eine Gesamtdistanz von zehn Runden, also 4.000 Meter. Da derzeit alle Sportplätze geschlossen sind, habe ich mir eine entsprechende Distanz im Forstwald markiert“, so Dyck. Der DFB bietet auch ein spezielles Fitness-Programm für Schiedsrichter an. „Dieses Tool nutze ich sehr gerne. Hier geht es um Muskeltraining, Stabilität und Ausdauer“.