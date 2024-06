Handball Nationalmannschaft Luca Witzke lebt den Olympia-Traum

Die DHB-Auswahl wird sich bis zum Länderspiel in Dortmund am 13. Juli gegen Frankreich in Hennef vorbereiten. Nach einer fünftägigen Pause geht der zweite Teil der Vorbereitung mit einem Lehrgang in Ludwigsburg ab dem 18. Juli und den zwei Länderspielen gegen Ungarn und Japan am 19. und 21. Juli in Stuttgart weiter. Am 27. Juli steigt dann das erste Spiel bei den Olympischen Spielen gegen Schweden, einen Tag zuvor ist die Eröffnungsfeier in Paris.