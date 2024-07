Handball Luca Witzke spürt bereits einen Hauch von Olympia

In der Halle 10 der Messe Düsseldorf konnte man beim Einkleide-Termin der deutschen Nationalmannschaft in die leuchtenden Augen der Nationalspieler sehen. „Die Vorfreude nach der Einkleidung steigt natürlich bei uns. Hier konnte man einen Hauch Olympia verspüren“, sagte Witzke. Zwischen dem 2. und 15. Juli stattete der DOSB rund 1000 Teilnehmer der Olympischen und der Paralympischen Spiele in Paris aus – alle erhielten rund 80 Accessoires: Von T-Shirts, Trainingsanzügen und Hoodies bis hin zu Schuhen. Der DOSB hat in einem Kleiderleitfaden zudem festgelegt, was bei der An- und Abreise sowie bei der Eröffnungs- bzw. Abschlussfeier, oder auch im Training, oder bei Pressekonferenzen getragen werden muss. „Die Kollektion ist farbenfroh und sehr schön. Es ist unglaublich, was wir alles erhalten haben“, so Witzke, für den der dreistündige Ankleidemarathon mit zwei großen Taschen endete.