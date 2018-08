Lorenzi eröffnet heute das Finale im Stadtwald

Krefeld Wenn Tennis-Bundesligist HTC Blau-Weiß Krefeld heute ab 12 Uhr bei optimalen äußeren Bedingungen gegen den designierten neuen Deutschen Meister Grün-Weiß Mannheim sein letztes Heimspiel bestreitet, steht gleich zum Auftakt das Spitzeneinzel des Tages auf dem Programm.

Denn Paolo Lorenzi, der gerade das Challenger-Turnier im polnischen Sopot gewann, führt das Aufgebot des Stadtwaldteams an und wird kurz nach der Vorstellung beider Mannschaften auf dem SWK-Centercourt spielen. Es lohnt sich also für die hiesigen Tennisfans, rechtzeitig zu erscheinen. Die bekommen anschließend den ersten Auftritt von Andrea Collarini im Stadtwald zu sehen. Der Neuzugang aus Italien kam bisher nur zweimal auswärts zum Einsatz.

Die Blau-Weißen wollen mit einem Sieg ihre Chance auf die Vize-Meisterschaft wahren. Bisher steht für sie in der Bundesliga Platz vier als bestes Ergebnis am Saisonende zu Buche. Aber selbst ein Unentschieden gegen Mannheim wäre schon als großer Erfolg zu werten. Schließlich treten die Kurpfälzer mit einem starken Aufgebot an und wollen sich am Niederrhein den einen Punkt sichern, der noch rein rechnerisch für den Titelgewinn notwendig ist.