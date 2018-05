Lokalsport

Krefeld Jahresgehälter für Spitzentrainer im zweistelligen Millionenbereich sind inzwischen im internationalen Fußball wahrlich keine Ausnahme. Für Spieler werden Millionen bei Klubwechseln aufgerufen und dann auch jährlich an die Ausnahmekicker bezahlt. Wer oben angekommen ist, kann nach dem Karriere-Ende sorglos ein Luxusleben führen. Nicht zuletzt profitieren von dieser kaum zu stoppenden Geldflut auch Funktionäre, Schiedsrichter der gehobenen Klasse und weitere Personen, die vom Profifußball profitieren. Und was machen die Amateure?

Wenn Jupp Heynckes als erstes Gehalt bei Borussia 1964 als 160 Mark im Monat angibt, dürfte ein Amateurverein mit diesem Betrag kaum einen Spieler auf den Platz locken können. In der Oberliga sind durchaus vierstellige Gehälter an der Tagesordnung, dazu kommen noch Erfolgsprämien. Für etliche "Amateure" ist der Fußball mangels beruflicher Perspektive damit die Hautverdienstquelle.

Wie sieht es in den Ligatiefen des Fußballs aus, direkt um die Ecke? Spielt auch da Geld eine entscheidende Rolle? Ist in den Katakomben des Fußballs der persönliche Ehrgeiz, der Reiz des Gewinnens der Antrieb? Diese Sorte Fußballer scheint auszusterben, wobei die Klubs darauf achten, Geldangelegenheiten in den Bereich böser Unterstellungen zu schieben. Doch einige Vorgänge in den vergangenen Jahren lassen vermuten, dass Geld, und das teilweise nicht zu knapp, eine erhebliche Rolle beim sportlichen Erfolg spielen soll.