KFC Uerdingen: Lokalsport

Krefeld In Mannheim wird die Hütte voll

In Mannheim herrscht Fußballfieber. Für das Relegations-Rückspiel am 27. Mai im Carl-Benz-Stadion hatten die Dauerkartenbesitzer ein Vorkaufsrecht. Sie erwarben 7.468 Karten. Gestern startete dann der freie Verkauf: da hieß es Schlange stehen. Nach nur 45 Minuten waren weitere 5.000 Karten abgesetzt. Die Ost-Tribüne ist bereits ausverkauft. Alles deutet darauf hin, dass die Arena in einer Woche mit 25.721 Zuschauern bis auf den letzten Platz gefüllt sein wird. Dem KFC wurde zugesagt, dass er die ihm zustehenden Karten bekommt - in der Regel sind das zehn Prozent.