Ein Talent mit großem Ziel : Linus Helmhold will zur Basketball-EM

Linus Helmhold (Nr. 14) in einem Spiel für die Giants Düsseldorf gegen USC Heidelberg. Foto: Norbert Schulz

Krefeld Der 18-jährige Krefelder hofft auf eine Nominierung für das Aufgebot der deutschen U18-Nationalmannschaft. Das Turnier findet in diesem Sommer in der Türkei statt. Sein Gardemaß (2,11 m) ist ideal für diese Sportart.

Der 18-Jährige Krefelder Basketballer Linus Helmhold wurde in diesem Jahr in die U18-Nationalmannschaft berufen und möchte im Juli für Deutschland bei der Europameisterschaft in Konya in der Türkei auflaufen. Für den Center der ART Giants Düsseldorf würde ein Traum in Erfüllung gehen.

Die Faszination des Basketballsports liegt für Linus Helmhold im Zusammenspiel, der Taktik und beim Zusammenhalt. „Dafür muss man sich natürlich sehr gut kennen. Diese Komponenten haben mich von Anfang an begeistert“, verrät der 18-Jährige, der mit seinen 2,11 Meter und 112 Kilogramm natürlich ein Gardemaß für einen Basketballer aufweisen kann.

steckbrief Linus Helmhold: Geburtsdatum: 4. Januar 2003. Geburtsort: Krefeld. Größe: 2,11 Meter. Gewicht: 112 kg. Position: Center Power Forward Vereine: Bayer Uerdingen, ART Giants Düsseldorf. Erfolge: U17 Nationalmannschaft 3x3, Einzug in die Playoffs 18/19 JBBL, NRW Meister mit Krefeld 18/19, Einzug in die Playoffs 20/21 ProB (2. Bundesliga).

Aber auch seine Eltern erinnern sich gerne an die Kindheit und die Anfänge zurück, denn schon im Alter von sechs Jahren überragte er seine Klassenkameraden und Freunde um mindestens einen Kopf, so dass es fast logische Folge war, dass Linus Helmhold beim Basketballsport landete. Er hatte sich bei Bayer Uerdingen in der Kindersport-Akademie (KiSA) in verschiedenen Sportarten ausprobiert und mit acht Jahren entschieden bei Bayer Uerdingen mit dem Basketball anzufangen.

Seine Trainer, angefangen mit Uwe van Rieth und Sebastian Zohren erkannten das Talent von Linus schon früh und förderten ihn entsprechend. Vor allen Dingen motivierten sie ihn auch positiv. Seine Koordination und Physis verbesserten sich von Jahr zu Jahr, so dass er mit 14 Jahren seinen basketballerischen Durchbruch hatte.

Andere Vereine wurden auf Linus aufmerksam: Daraus resultierte ein Probetraining bei den ART Giants Düsseldorf. In der Spielzeit 2017/2018 absolvierte er sein erstes Spiel für das Team aus der Landeshauptstadt in der Basketball-Bundesliga U16. Im ersten Jahr sammelte er vor allem wertvolle Erfahrungen, die sich ein Jahr später auszahlen sollten. In der Spielzeit 2018/2019 gehörte er zu der „Starting Five“ der Giants, Helmhold spielte eine herausragende Spielzeit, erzielte im Durchschnitt 13 Punkte und neun Rebounds. Auch für Bayer war es die erfolgreichste Spielzeit: In seinem letzten Jahr für die Uerdinger hatte Linus Helmhold maßgeblichen Anteil an der NRW-Meisterschaft.

Zur Spielzeit 2019/2020 wechselte der Krefelder dann komplett nach Düsseldorf, um in der NBBL, der Nachwuchs-Bundesliga U19, zu spielen. Linus hatte hier in seinem ersten Jahr als 17-Jähriger bereits einen fantastischen Start und gehörte als Center nicht nur zur „Starting Five“, sondern trug auch mit im Durchschnitt 15 Punkten und neun Rebounds erheblich zum Erfolg des Teams bei.

Aufgrund seiner starken Leistungen wurde auch der Trainer der Nationalmannschaft auf ihn aufmerksam. So wurde er im Dezember 2019 erstmals zu einem Sichtungslehrgang der U18 eingeladen. Seine Leistungen führten aber auch dazu, dass er im Zweitliga-Kader der ART Giants Düsseldorf stand und dort seine Erfahrungen im Seniorenbereich sammeln konnte. In dieser Saison fiel die NBBL der Corona-Pandemie zum Opfer, er spielte ausschließlich für die Senioren der Giants, die über kurz oder lang in die höchste Spielklasse aufsteigen wollen. Anfang des Jahres musste Linus Helmhold für drei Monate aufgrund einer Achillessehnenverletzung pausieren. Zum letzten Meisterschaftsspiel der Giants feierte der Center sein Comeback. Dennoch wurde er in die U18-Nationalmannschaft berufen und macht sich Hoffnungen, im Sommer bei der EM in der Türkei für die Deutschland spielen zu können.

„Meinen Eltern habe ich natürlich sehr, sehr viel zu verdanken. Ohne sie hätte ich das alles sicherlich nicht geschafft“, berichtet Linus Helmhold. „Sie haben mich motiviert, dran und dabei zu bleiben und natürlich auch begleitet.“