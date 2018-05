Lokalsport : Linner Frauen können Sonntag befreit aufspielen

Krefeld Für die Fußballfrauen des Linner SV heißt es nach dem Einsatz als Müllentsorger während des Flachsmarkts unter dem Motto "Wir können nicht nur Fussball", sich wieder für die letzten beiden Punktspiele in der Landesliga zu motivieren. Am kommenden Sonntag kommt um 13 Uhr der aktuelle Tabellenvierte Viktoria Winnekendonk zum letzten Heimspiel der laufenden Spielzeit an die Kurkölner Straße.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der mögliche Aufstiegszug ist für die Gäste trotz einer sehr guten Saison abgefahren. In ihren Reihen haben sie mit Samira Berns die Nummer Zwei der Torschützenliste (33 Treffer). Mit ihr wird die Linner Topsttürmerin Alena Mogilnikov (26 Tore) trotz ebenfalls hervorragender Saison wohl nicht mehr gleichziehen. Vor dem Wochenende ist ihr Einsatz weiterhin fraglich. Ansonsten stehen Trainer Jörg Pfützenreuter alle Spielerinnen zur Verfügung.

Da das Saisonziel bereits erfüllt ist, kann der LSV unbeschwert aufspielen. Natürlich soll die Partie offen gehalten und es den Gästen möglichst schwer gemacht werden, die Punkte zu entführen. Ob es zu einem Linner Sieg reichen wird, ist fraglich. Das Hinspiel verlor die Mannschaft unglücklich mit 2:4. Dennoch geht Pfützenreuter mit einem guten Gefühl in das Heimspiel. "Warum soll uns ohne Druck nicht ein Sieg gegen den Favoriten gelingen?", versprüht der Linner Übungsleiter Optimismus.

(F.L.)