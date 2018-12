Handball Dritte Liga : Letztes Hallalli vor dem Fest für die HSG

Kreisläufer Gerrit Kuhfuß wird in Lippe nicht zum Einsatz kommen. Er soll eine längere Pause erhalten. Foto: lammertz/Thomas Lammertz

Krefeld Ein Spiel beim Team HandBALL Lippe steht für die Eagles noch an. Die Siegesserie soll halten.

Die Lage bei der HSG könnte kaum besser sein. Aktuell dürften die Eagles im gesamten höherklassigen Krefelder Sport das Team sein, bei dem die Situation am besten ist. Die Mannschaft eilt von Sieg zu Sieg, fertigte in den vergangenen Wochen den Zweiten (Schalksmühle), Dritten (Leichlingen) und Vierten (Spenge) der Tabelle mit teils klaren Siegen ab. Insgesamt wirkt es in jeder Saison- und Spielphase so, als könne die Mannschaft nach Belieben zulegen, wenn das nötig ist. Mit diesem Selbstvertrauen und 15 Siegen in Serie wollen die Schwarz-Gelben nun zum Jahresausklang beim Team HandBALL Lippe (Samstag 18 Uhr) noch einmal nachlegen und die Siegesserie ins neue Jahr hinein ausbauen.

Personell können die Krefelder dabei theoretisch bis auf Damian Janus aus dem Vollen schöpfen. Im Spiel der Vorwoche ließ Trainer Ronny Rogawska zunächst drei Spieler auf Abruf auf den Spielbericht setzen, da nur noch zwei Plätze vorhanden waren. Am Ende spielte Philipp Liesebach noch einige Minuten. Dass die Mannschaft wirklich jede Position gut ersetzen kann, bewies dabei nicht zuletzt Gerrit Kuhfuß. Der kam ab Mitte der ersten Halbzeit für den angeschlagenen Kapitän Marcel Goerden, der nur noch in der Abwehr spielte, zum Einsatz und zeigte eine starke Leistung. In Lippe allerdings wird Kuhfuß geschont. „Er hat seit Wochen Probleme und wir haben vereinbart, dass er eine möglichst lange Pause bekommt, wenn es machbar ist“, sagt Trainer Rogawska.

Der kann trotzdem einen vollen Kader ins Rennen schicken. „Wir sind auf allen Positionen doppelt besetzt und jeder Spieler liefert, wenn ich ihn bringe. Es ist eine sehr komfortable Situation“, sagte der Däne bereits mehrfach in dieser Spielzeit. Das Spiel am Samstag sieht er als Charaktertest für sein Team. „Wir müssen jetzt noch einmal alles rein werfen, ehe wir Urlaub machen. Da kommt es auf die Mentalität an. Gegen eine junge Mannschaft wie Lippe müssen wir bereit sein. Sie sind ein talentiertes, laufstarkes Team“, sagt er.

Mit den vergangenen Auftritten ist der Trainer naturgemäß zufrieden, auch wenn die zweite Halbzeit in Gummersbach ihm als Warnung dient. „Da lief es nicht mehr so gut, wir haben nicht mehr voll gearbeitet und das hat sich gezeigt. Lippe ist vom Team her Gummersbach vergleichbar“, mahnt er seine Mannschaft.