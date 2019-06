Schwimmen : Leni Benda schwimmt um DM-Titel

Krefeld Ab Freitag startet die elfjährige Nachwuchsschwimmerin des SV Bayer in Dortmund.

Die elfjährige Leni Benda wird sich am Freitag mit ihrer Trainerin Tanja Dubbelaar Op den Orth auf den Weg nach Dortmund machen, um über 400 Meter Freistil in den Wettkampf zu starten. Auch die weiteren Strecken wird sie in Freistil absolvieren, da sich Trainerin und Schwimmerin hier die besten Chancen auf eine gute Platzierung ausrechnen. Am Sonntag geht es dann in das 200-Meter-Lagen-Finale, bei dem die Läufe jeweils nach dem bisherigen Zwischenstand im Mehrkampf gesetzt werden. Für Leni Benda ist es ein riesiger Erfolg, sich qualifiziert zu haben. Dementsprechend wird sie mit großer Motivation nach Dortmund reisen, um ihre ohnehin guten Saisonleistungen noch einmal zu steigern.