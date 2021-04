Reiten : Lene Wachtler im Bundes- und Landeskader

Krefeld Die 18-jährige Vielseitigkeitsreiterin aus Krefeld saß zum ersten Mal im alter von Jahren auf dem Gut Heimendahl in Kempen auf einem Pferd. Trotz der Corona-Pandemie darf sie derzeit trainieren.

Dass Lene Wachtler beim Vielseitigkeitsreiten gelandet ist, war eher einem Zufall geschuldet. Zwar begann die heute 18-Jährige im Alter von acht Jahren mit dem Reiten, damals eher aus Spaß an der Freud auf dem Gut Heimendahl in Kempen. Später ging es dann beim Reitverein Bayer Uerdingen als Schulpferdreiterin weiter, hier absolvierte sie dann auch die ersten Prüfungen ihrer jungen Karriere. 2016 sollte Lene ihr erstes eigenes Pferd, das auf den klangvollen Namen Mulligan`s Rivellina hört, bekommen. Dieses wurde in Münster bei Vanessa Bölting erworben. „Vanessa ist Vielseitigkeitsreiterin und hat mich dazu gebracht, das Vielseitigkeitsreiten selbst mal auszuprobieren. Und es hat mir so gut gefallen, dass ich dabeigeblieben bin“, erinnert sich Wachtler.