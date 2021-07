Großes Reitturnier in Grefrath : Lena Wiegmann siegt mit „Bert“

Grefrath Beim Reitturnier in Grefrath gewann die Krefelderin ein M-Springen. Insgesamt war der Verein RFV Graf Holk als Ausrichter mit der Resonanz zufrieden. Erfolgreiche Teilnahme am Jugend-Cup.

(off) Das viertägige Sommerturnier des RFV Graf Holk Grefrather im Heitzerend war ein Besonderes. „Die Reiter waren alle ganz heiß, nach der Coronapause wieder ein Turnier zu reiten“, sagte die Turnierleiterin Astrid Greiling. Die Resonanz war mit rund 1700 Starts groß. Aufgrund der Vielzahl der Helfer und der vorzeitigen Organisation ging das Turnier reibungslos vonstatten. Auch für Lena Wiegmann vom RFV Hubertus Anrath-Neersen bleibt es in guter Erinnerung. Im M-Springen, wo rund 50 Reiter an den Start gingen, gewann die 19-Jährige mit ihrem zwölfjährigen „Bert“ die zweite Abteilung. „Ich hätte zwei Sekunden schneller reiten müssen, um die erste zu gewinnen. Da hätte ich vielleicht dann auch noch kürzere Wege einschlagen müssen.“ trotzdem war die Krefelderin mit „Bert“ sehr zufrieden: „Mit ihm war das mein erstes M-Springen und das gleich mit einem Sieg.“ Die Auszubildende beim bekannten Springreiter Matthais Gering meint zu ihrem braunen Holsteiner: „Anfangs war er sehr schwierig, jetzt ist er ein verlässlicher Partner. Ich will mit ihm noch möglichst viel Erfahrung in M-Springen sammeln. Trainiert wird sie seit sechs Jahren von Nina Harden, die sie vom E- bis zum M-Springen brachte. Lena Wiegmann reitet zweigleisig: Seit zwei Jahren macht sie auch Vielseitigkeit. „Da habe ich schon A-Niveau.“