Handball : Lena Schleupen führt die Turnerschaft zum Sieg

Der Versuch der Essenerinnen, Lena Schleupen zu halten, scheitert. Die Rechtshänderin setzt sich durch und erzielt zehn Tore. Foto: Wolfgang Topel

St. Tönis Die Handballerinnen erwarten nach ihrem Erfolg in Überruhr am Sonntag in der Nordrheinliga den HC Weiden. Die VT Kempen bestreitet Landesliga-Spitzenspiel beim TuS Lintfort II.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Markus Hausdorf

Die Turnerschaft St. Tönis hat ihr Nordrheinliga-Nachholspiel bei der SG Überruhr gewonnen. Lena Schleupen war mit zehn Treffer beste Schützin beim 32:25 (15:11). Durch den sechsten Saisonsieg verbesserte sich das Team mit 13:13 Punkten auf Platz fünf. Am Sonntag (15 Uhr, Sporthalle Corneliusfeld) empfängt man den HC Weiden.

Nach zehn Minuten kam die Turnerschaft St. Tönis in Essen immer besser ins Spiel, 5:5 hieß es zu diesem Zeitpunkt. „Überruhr hat die Abwehrformationen immer wieder geändert und Spielerinnen in Manndeckung genommen. Nach zehn Minuten lief es echt gut“, berichtet die 22-jährige Lena Schleupen. So setzten sich die Gäste auf 8:5 und 11:6 ab. Daria Komander, die gemeinsam mit Nici Hölters die verhinderte Miriam Heinecke auf der Bank vertrat, ergänzt: „Verena Borrmann hat einige sehr wichtige Bälle abwehren können und hatte so ihren Anteil daran, dass wir uns absetzen konnten.“

Kurzzeitig enger wurde es nach der roten Karte für Verena Wolf. Die Spielmacherin erhielt in der 40. Minute die dritte Zeitstrafe, damit war für sie das Spiel vorzeitig beendet. Überruhr konnte noch einmal bis auf 17:19 verkürzen. „Die Mädels haben den Ausfall gemeinsam kompensiert und haben die offensive Deckung von Überruhr ein ums andere Mal aushebeln können und sich ab der 45. Minute wieder abgesetzt“, sagt Komander. So zog die Turnerschaft mit fünf Treffern (22:17) davon und erhöhte acht Minuten vor dem Spielende auf 26:20. Damit war die Partie entschieden.

Am Sonntag geht es für die Turnerschaft weiter, dann empfängt sie den HC Weiden. „Das wird ein richtig hartes. Die Vergleiche waren immer Kopf-an-Kopf-Rennen. Aber wir haben richtig Bock auf das Spiel und wollen die Partie unbedingt gewinnen“, sagt Lena Schleupen. „Nach dem Auswärtsspiel in Überruhr gehen wir wieder mit voller Power in das Duell gegen Weiden. Ich freu mich schon drauf.“

In der Landesliga kommt es am Sonntag (17 Uhr, Sporthalle Eyller Straße) zum Spitzenspiel zwischen dem Tabellenzweiten TuS Lintfort II (22:4 Punkte) und Spitzenreiter VT Kempen (28:0 Punkte). Mit einem weiteren Erfolg könnte die VT ihre gute Ausgangslage weiter ausbauen. „Das Spiel gegen den aktuellen Tabellenzweiten ist für uns insofern wichtig, als dass ein Sieg bereits eine kleine Vorentscheidung mit Blick auf den angepeilten Aufstieg in die Verbandsliga ist“, sagt Anna Schreiner, Kapitänin der VT Kempen. „Nach den Siegen gegen Bocholt und Wegberg könnten wir unseren Vorsprung weiter ausbauen. Trotzdem wissen wir um die Heimstärke von Lintfort und dass uns keine einfache Aufgabe bevorsteht. Vor allem die Außenspielerinnen müssen wir von Anfang an unter Kontrolle haben, sie haben im Hinspiel über die Hälfte der Tore für Lintfort erzielten.“ Das Hinspiel gewann Kempen 38:24.