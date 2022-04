Rudern : Lena Sarassa gewinnt Silber im Zweier

Lena Sarassa (vorne) und Hannah Reif freuen ich über Silber. Foto: Christian Noell/CRC

Krefeld Auf dem Elfrather See fanden an Wochenende die Deutschen Kleinbootmeisterschaften im Rudern statt. Insgesamt 287 Athletinnen und Athleten haben für die Titelkämpfe auf den Elfrather See gemeldet

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(lus) Nach zweijähriger corona-bedingter Pause wurden am Wochenende endlich wieder die Deutschen Kleinbootmeisterschaften im Rudern in Krefeld ausgetragen. Insgesamt 287 Athletinnen und Athleten haben für die nationalen Titelkämpfe auf den Elfrather See gemeldet. Im nach-olympischen Jahr ist aufgrund von Karriereende oder Pausenjahr zahlreicher Sportlerinnen und Sportler immer ein großer Umbruch in der Nationalmannschaft festzustellen. So fehlt im Frauen-Skull-Team neben weiteren vier Olympia-Teilnehmerinnen u.a. die Krefelderin Michaela Staelberg, die nach den Spielen von Tokio ein Pausenjahr eingelegt.

Den Auftakt machten die Frauen. Louisa Heinermann (Krefeld) überzeugte mit Platz zwei im Finale D. Mit dem Vorlauf schaffte sie bereits den Sprung unter die besten 24. Die junge Krefelderin gehört noch der U23-Klasse an und kann beim Einer-Test ihrer Altersklasse Ende Mai in Hamburg ihre Klasse unter Beweis stellen. Aus Krefelder Sicht konnte der noch in der U23-Klasse startende CRC-Athlet Jan Henrik Szymczak auf sich aufmerksam machen. Auch nach dem knappen Aus mit weniger als einer Sekunde Rückstand im Vorlauf, zeigte Szymczak eine starke Leistung. Im Finale E gealng ihm ein überlegener Start-Ziel-Sieg, so dass in der Endabrechnung Platz 25 zu Buche stand.