Leichtathletik Hannah Odendahl unterbietet die Norm für U20-EM in Israel

Zwei Topleistungen lieferten Anna Keyserlingk und Hannah Odendahl beim 14. Internationalen Sparkassenmeeting in Osterode am Harz ab. Keyserlingk verbesserte sich im Dreisprung der Frauen auf 13,73 Meter, gewann damit ihren Wettbewerb deutlich und festigte mit dieser Leistung ihren ersten Platz in der deutschen U23-Bestenliste und ihre Anwartschaft auf ein Ticket für die U23-Europameisterschaften im Juli in Finnland.