SC Bayer 05 Uerdingen ist glücklich Weltklasseathletin Iryna Mikhalchenko will doch nur etwas helfen

Sie sei mit ihrer kleinen Familie vor den Kriegswirren in der Ukraine geflohen. Bis dahin wären sie in Kiew beheimatet gewesen. Sie, das sind Iryna Mikhalchenko (51), ihr Mann Yurii, ein Kunst-Restaurator und ihre Tochter. Luiza, inzwischen 16 Jahre alt, geht in die 10. Klasse des Gymnasiums am Stadtpark. Iryna möchte gerne in einem Sportverein helfen. Es gehe nicht um Geld, vielmehr darum, etwas zu tun zu haben, was sie gerne macht. Auch und wahrscheinlich vor allem, um die fürchterlichen Geschehnisse zuhause für ein paar erlebnisreiche Stunden aus dem Kopf zu bekommen. Sie habe schon im Sport gearbeitet. Früher habe sie einmal ein bisschen Leistungssport betrieben. Danach wäre sie Konditionstrainerin im Tennis gewesen. Eine pädagogische Ausbildung habe sie auch, sagte Frau Mikhalchenko.