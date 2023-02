Deutsche Hallenmeisterschaften Anna Keyserlingk wird mit Bestleistung Fünfte im Dreisprung

Die Saisonplanung sieht im Mai dann den ersten Qualifikationswettkampf in Garbsen für die U23-Europameisterschaft vor. Ein weiterer folgt im Juni in Essen, bevor die endgültige Entscheidung über eine Teilnahme Anfang Juli bei den Deutschen U23-Meisterschaften in Göttingen fällt. Eine Qualifikation vorausgesetzt würde Anna Keyserlingk auf die Deutschen Meisterschaften der Männer und Frauen in Kassel verzichten, um stattdessen zwei Wochen später in Espoo bei Helsinki um eine Platzierung bei der Junioren-EM zu kämpfen.